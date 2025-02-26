أمل أخير لحل اللغز .. عملية بحث جديدة عن الطائرة الماليزية

أطلقت شركة بريطانية متخصصة في الروبوتات البحرية ما قد يكون البحث الأخير عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة الرحلة 370، في محاولة لحل أحد أعظم ألغاز الطيران .

وبدأت سفينة "أوشن إنفينيتي" عمليات البحث في قاع المحيط في محاولة للعثور على حطام الطائرة الماليزية MH370، التي اختفت قبل 11 عاما بعد إقلاعها من كوالالمبور إلى بكين.

ووصلت سفينة الدعم في المياه العميقة التابعة للشركة أرمادا 7806 إلى منطقة بحث جديدة في المحيط الهندي على بعد 1200 ميل قبالة بيرث في أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبدأت المركبات ذاتية التشغيل تحت الماء (AUVs) تم نشرها من السفينة في غضون ساعات من وصولها إلى الموقع وبدأت في إجراء عمليات مسح تفصيلية لقاع المحيط، وفقا لصحيفة " ذا تلغراف"البريطانية.

وقد يكون هذا هو الأمل الأخير في العثور على بقايا طائرة البوينج المفقودة التي اختفت في مارس 2014 وعلى متنها 239 شخصا.

واختفت الطائرة من طراز "بوينغ 777" عن رادار المراقبة الجوية بعد 39 دقيقة من مغادرتها كوالالمبور في طريقها إلى بكين في 8 مارس 2014.

وتأتي هذه المهمة بعدما أشارت ماليزيا في ديسمبر إلى استعدادها لدعم محاولة جديدة لتحديد موقع حطام الطائرة ، بعد محاولتين فاشلتين سابقتين.

وقالت كوالالمبور في ذلك الوقت إنها أعطت موافقة مبدئية على صفقة "لا العثور، لا رسوم" والتي ستحصل بموجبها شركة أوشن إنفينيتي على 70 مليون دولار (55 مليون جنيه إسترليني) فقط إذا عثرت على الطائرة.

ولكن لم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي. ويعتقد أن شركة أوشن إنفينيتي اختارت المضي قدماً في الخطة على نفقتها الخاصة، قبل حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

ومن المتوقع أن تقوم طائرة أرمادا 7806 باستكشاف ثلاث أو أربع مناطق مما يسمى "بالنقاط الساخنة" حيث اقترح الباحثون أن بقايا جسم الطائرة قد تكون موجودة فيها.

ومن المرجح أن تقضي السفينة ما يصل إلى ستة أسابيع في مسح المنطقة، بما في ذلك استراحة للتزود بالمؤن في فريمانتل، في غرب أستراليا، حيث استندت محاولات البحث السابقة.

ومن المرجح أن تكون عملية البحث هي الأخيرة عن الرحلة MH370، ومن الممكن أن تستمر الجهود لفترة أطول إذا سمح الطقس بذلك.

كان أوليفر بلانكيت الرئيس التنفيذي لشركة أوشن إنفينيتي قد أخبر أقارب الضحايا الذين فقدوا في الرحلة رقم 370 أن طموح حياته كان العثور على الطائرة. وكانت الشركة، التي يسيطر عليها بلانكيت وبريطانيان آخران، قد أوقفت محاولة سابقة في عام 2018 دون جدوى.

وكما هو الحال بالنسبة للجهود السابقة، فإن البحث الجديد يركز على قوس من المحيط الهندي الجنوبي يعتقد أن الطائرة سقطت عبره استنادا إلى إشارات منتظمة متبادلة بين الطائرة وقمر صناعي للاتصالات تابع لشركة إنمارسات.

ومن المعلوم أن السفينة أرمادا 7806، التي بنيت في عام 2023 وتعتبر السفينة الأكثر تقدما من الناحية التقنية من نوعها، ستركز عمليات المسح الأولية على منطقة اقترح باحثون مستقلون أنها لم تحظ باهتمام كافٍ خلال المهام السابقة.