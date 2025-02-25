ميلوني تعرض على ألمانيا التعاون في مجال سياسة الهجرة

هنأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الزعيم الألماني المحافظ فريدريش ميرتس، على فوزه في الانتخابات البرلمانية .

وفي مكالمة هاتفية ، عرضت ميلوني على المستشار الألماني المقبل التعاون الوثيق، "ابتداء بمكافحة الهجرة غير الشرعية"، حسبما أفاد مكتبها.

واحتل تحالف ميرتس المحافظ - المكون من حزبا الاتحاد (المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) - الصدارة بنسبة 5ر28٪ من الأصوات ، بعد أن وعد بالتعامل مع مسألة الهجرة غير الشرعية وتصعيد عمليات الترحيل.

وقال مكتب ميلوني إنها وصفت في المكالمة، العلاقات الألمانية الإيطالية بأنها ممتازة ، مشيرة إلى زيادة الأمن وتحسين القدرة التنافسية الأوروبية كأهداف مشتركة رئيسية.

يشار إلى أن ميلوني تترأس تحالفا من ثلاثة أحزاب يمينية ويمينية متطرفة منذ أكتوبر 2022. ولم يسبق للزعيمين اللقاء من قبل خلال فترة تولي ميلوني لمنصبها.