يريد لأوروبا أن تستقل عن أمريكا.. من هو فريدريش ميرز المستشار القادم المحتمل لألمانيا؟

أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة الانتخابية في ألمانيا حصول حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على 28.6%، وحزب البديل لألمانيا على 20.8%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار شولتس على 16.4%، وهو ما يجعل ميرز على وشك أن يصبح المستشار المقبل، الأمر الذي يتطلب منه الدخول في مفاوضات ائتلافية لتشكيل الحكومة.

ومن المتوقع أن يأتي حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يدعمه إيلون ماسك ، في المركز الثاني بحصوله على 20.5% من الأصوات، ومن شأن هذا أن يمثل أقوى أداء للحزب منذ الحرب العالمية الثانية، لكن نتائجه الرائعة لا تبدو كافية لإغراء ميرز بالشراكة معه.

في هذه الأثناء، من المتوقع أن يأتي حزب المستشار أولاف شولتز، الحزب الديمقراطي الاجتماعي ، في المركز الثالث بحصوله على 16% من الأصوات.

وبرز اسم ميرز في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21 عندما كان ينافس المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، حيث تنافس الاثنان على مناصب قيادية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وكذلك في المجموعة البرلمانية المعارضة، وأصبح ميرز رئيساً ثم نائباً لرئيس المجموعة الأخيرة بعد عام 2000.

ويرغب ميرز في أن تعزز أوروبا من استقلالها عن أمريكا، خاصة بعد قدوم دونالد ترامب للبيت الأبيض والهوة الكبيرة التي حدثت بين القارة العجوز وأمريكا بسبب أزمة الحرب الأوكرانية الروسية.

وسوف يحتاج ميرز إلى تشكيل حكومة ائتلافية على الفور، حيث لن يحصل أي حزب على ما يكفي من المقاعد للوصول إلى عتبة 50+1 اللازمة للحكم الفردي، وتشير توقعات الرأي إلى حصول حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي على 211 مقعدا، مع حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني على 164 مقعدا، ومع ذلك، يظل من غير المرجح إلى حد كبير أن ينتقل ميرز إلى حزب البديل من أجل ألمانيا لتشكيل ائتلاف.

وقال كارستن لينمان ، الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لشبكة "إيه آر دي": "هناك أمر واحد واضح: الاتحاد فاز في الانتخابات... وسوف يطلق على المستشار الجديد اسم فريدريش ميرز".

ما هو الحزب الديمقراطي المسيحي؟

ساعد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تحت قيادة الزعيمة السياسية أنجيلا ميركل في ترسيخ مكانة ألمانيا كقوة في السياسة الأوروبية، لكن حظوظ الحزب تغيرت في عام 2017 بعد أن تولى الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنافس من يسار الوسط بقيادة أولاف شولتس السيطرة .

في عهد ميركل، اتجه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب يمين الوسط تقليدياً، إلى مواقف وسياسات وسطية، وهو ما كان في صالح الحزب إلى حد كبير. وقادت ميركل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى فوز ضئيل في الانتخابات الفيدرالية عام 2005، وأطاحت بالحزب الديمقراطي الاجتماعي من السلطة في ذلك الوقت. وعززت تقدم الحزب في الانتخابات اللاحقة، لكنها في النهاية احتاجت إلى إنشاء حزب ائتلافي للاحتفاظ بالسلطة في انتخابات عام 2013.

في نهاية المطاف، كان لأزمة المهاجرين في أوروبا في عام 2015 تأثير قوي على ألمانيا بشكل خاص، مما تسبب في انقسامات كبيرة في الرأي العام وبين الأحزاب السياسية. وتحدى وزير الداخلية آنذاك هورست سيهوفر ميركل بشأن تعاملها مع الأزمة.

في البداية، قادت أنيغريت كرامب كارينباور الحزب لكنها استقالت بعد الخسائر في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وحل محلها أرمين لاشيت الذي قاد الحزب بعد استقالة ميركل للحفاظ على الائتلاف، لكنه لم يتمكن في النهاية من منع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الفوز في الانتخابات الفيدرالية عام 2021.

من هو فريدريش ميرز؟

ولد فريدريش ميرز في بلدة بريلون في غرب ألمانيا عام 1955، وانضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لأول مرة وهو لا يزال في المدرسة، وواصل خدمته العسكرية قبل دراسة القانون وتزوج من زميلته في الدراسة شارلوت جاس عام 1981، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية .

عمل ميرز محامياً لبضع سنوات، لكنه سعى إلى تولي منصب في سن الثالثة والثلاثين، وانتخب عضواً في البرلمان الأوروبي في عام 1989، ثم انتقل من السياسة الأوروبية إلى السياسة الألمانية في عام 1994، وسرعان ما ارتقى في الرتب باعتباره موهبة بين فصيل تقليدي.

وبعد ذلك، خاض ثلاث محاولات للحصول على زعامة الحزب، ليتمكن في النهاية من الفوز بالسيطرة على الحزب في عام 2022.

ماذا يعني فوز الحزب الديمقراطي المسيحي بالنسبة لألمانيا؟

نجح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وميرتز في إزاحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن الحزب فشل في الحصول على ما يكفي من المقاعد لتحقيق الأغلبية المطلقة.

وبحسب بيتر دوران، وهو زميل مساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والرئيس السابق لمركز تحليل السياسات الأوروبية، فسوف يكون هناك عودة إلى "الائتلاف الكبير" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال دوران بحسب مجلة نيوزويك : "كان ميرز حازمًا للغاية في الحفاظ على ما يسمى بجدار الحماية الذي من شأنه أن يمنع أي اتفاق ائتلافي مع حزب البديل لألمانيا، وعلى المستوى الأساسي، فإن أي ائتلاف مع حزب البديل لألمانيا من شأنه أن يمزق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي".

وفي وقت لاحق، قال دوران: "يبدو أن ميرز يميل إلى اختيار الخيار الأسهل، وهو ما يسمى "الائتلاف الكبير"، مرة أخرى مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ومع ذلك، فإن هذا الائتلاف، على عكس الائتلافات الكبرى السابقة، لن يتمتع بأي ديناميكية.

ولكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي لن يتمكنا من تحقيق الأغلبية بمفردهما، وهذا يعني أنهما سيحتاجان إلى إيجاد حزب ثالث لاستكمال الائتلاف. والخيار الأكثر ترجيحا في هذه المرحلة هو حزب الخضر، الذي يشكل ما أسماه دوران "الائتلاف الأسود/الأحمر/الأخضر"، في إشارة إلى اللون المرتبط بكل حزب.

ولكن فعالية هذا الائتلاف لا تزال غير واضحة لسببين: أولا، من المرجح أن يخرج شولتز من زعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد أن ألقى خطابه الختامي، كما أسماه دوران، مما يعني أن الحزب سيحتاج إلى اختيار زعيم جديد واتجاه جديد؛ ثانيا، زعم ميرز أنه يريد دفع الحزب إلى اليمين أكثر في محاولة لاستقطاب الناخبين الساخطين الذين تحولوا إلى حزب البديل لألمانيا.

وقال دوران "لقد حدد الهجرة والاقتصاد باعتبارهما المحركين الرئيسيين لعدم رضا الناخبين عن الحكومات السابقة، وقد وضع حزبه في وضع يسمح له بالإجابة على هذه الإحباطات".

إن إحدى السياسات التي من المرجح أن تسبب اضطرابات هي رغبة ميرز في زيادة استقلال ألمانيا وأوروبا عن الولايات المتحدة.

وقال ميرتز بعد إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد: "أتواصل بشكل وثيق مع الكثير من رؤساء الوزراء ورؤساء دول الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة لي فإن تعزيز أوروبا في أسرع وقت ممكن، حتى نحقق الاستقلال عن الولايات المتحدة، خطوة بخطوة، يمثل أولوية مطلقة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية DW.

وأضاف ميرز: "لم أكن أتصور أنني سأحتاج إلى قول شيء كهذا على شاشة التلفزيون، ولكن بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أصبح من الواضح أن الأمريكيين لا يهتمون في الغالب بمصير أوروبا بطريقة أو بأخرى".