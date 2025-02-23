ماذا قالت كامالا هاريس في أول ظهور تلفزيوني بعد خسارتها الانتخابات؟

ألقت نائبة الرئيس الأمريكية السابقة والمرشحة الخاسرة في الانتخابات الأخيرة، كامالا هاريس خطابًا قويًا في حفل توزيع جوائز NAACP السادس والخمسين، الذي أقيم مساء السبت في قاعة باسادينا سيفيك في كاليفورنيا، حيث تسلمت جائزة رئيس المنظمة.

وقالت هاريس على المنصة في أول ظهور تلفزيوني لها منذ مغادرتها منصبها: "لقد تأسست هذه المنظمة في وقت كانت فيه أمتنا تواجه الجشع والمرارة والكراهية. ولم يكن لدى أولئك الذين أسسوا الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، والذين حملوا إرثها، أي أوهام حول التحديات التي واجهوها أو صعوبة الطريق الذي سلكوه".

وأضافت: "البعض ينظر إلى هذه اللحظة ويشعر بثقل التاريخ. البعض يرى التحديات التي تواجهنا، ويسأل: ماذا نفعل الآن؟ لكننا نعرف بالضبط ما يجب فعله، لأننا فعلنا ذلك من قبل، وسنفعله مرة أخرى".

وتابعت هاريس: "نحن نستخدم قوتنا؛ ننظم، نحشد، نثقف، وندافع عن حقوق الآخرين. لأن قوتنا لم تأتِ أبدًا من السير في الطريق السهل. بل تأتي من إيماننا بالله، وببعضنا البعض، ومن رفضنا الاستسلام للسخرية والدمار. ليس لأن الأمر سهل، بل لأنه ضروري. وليس لأن النصر مضمون، بل لأن القتال يستحق العناء".

وحظيت هاريس بترحيب حار من الجمهور عند صعودها إلى المنصة، وظل الحضور يصفقون طوال خطابها.

واختتمت هاريس كلمتها بقولها: "على الرغم من أننا لا نتوهم التحديات التي نواجهها في هذا الفصل من تاريخ أمتنا، إلا أن هذا الفصل لن يكتبه فقط من يشغل البيت الأبيض أو الأغنياء بيننا. بل ستكتب القصة الأمريكية أنت ونحن – نحن الشعب. شكرًا لكم، بارككم الله، وبارك الله الولايات المتحدة".

تُمنح جائزة الرئيس للأفراد الذين "يتميزون في الخدمة العامة ويستخدمون منصاتهم لإحداث تغيير ذي معنى".

هاريس، المولودة في أوكلاند، شغلت منصب المدعية العامة لولاية كاليفورنيا وعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن تصبح أول امرأة أمريكية سوداء وجنوب آسيوية تتولى منصب نائب الرئيس (إلى جانب الرئيس جو بايدن).

وفي عام 2024، خاضت هاريس حملة تاريخية أخرى كأول امرأة سوداء وجنوب آسيوية يتم ترشيحها من قبل حزب رئيسي لمنصب الرئيس.

يذكر أن جوائز NAACP (الرابطة الوطنية لتقدم الأشخاص الملونين) هي جوائز سنوية تُمنح للأفراد والإنجازات المتميزة في مجالات متعددة مثل الأفلام، التلفزيون، الموسيقى، والكتب، والأنشطة الاجتماعية.

تم تأسيس هذه الجوائز من قبل الرابطة الوطنية لتقدم الأشخاص الملونين في عام 1967، وهي تهدف إلى تكريم الإنجازات في مجال الفن والثقافة التي تسهم في تمثيل وتمكين الأقليات العرقية في المجتمع الأمريكي.

تعرف جوائز NAACP بأنها واحدة من الجوائز الأكثر احترامًا في صناعة الترفيه الأمريكية، وغالبًا ما يشار إليها كجوائز موازية لجوائز غرامي (للموسيقى) أو جوائز الأوسكار (للأفلام).

ومن بين الفائزين السابقين بجائزة الرئيس أماندا جورمان، وصامويل إل جاكسون، والنائب الأمريكي الراحل جون لويس، وروبي دي، وداني جلوفر، والقس جيمس لوسون، وتايلر بيري، والرئيس السابق باراك أوباما، والنائب بيني جي تومسون، والنائبة ماكسين ووترز، والجراح العام السابق ريجينا بنجامين.