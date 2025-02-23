لندن تعلن عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا غداً

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الأحد أن المملكة المتحدة ستكشف عن "حزمة كبيرة من العقوبات" ضد روسيا غدا الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا.

وقال الوزير في بيان إن الوقت حان "لتضييق الخناق على روسيا برئاسة (فلاديمير) بوتين".

وأضاف أنه سيعلن الاثنين "عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ الأيام التي تلت بدء الحرب، لتقويض آلتها العسكرية وتقليص الإيرادات التي تغذي الدمار في أوكرانيا".

ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي أيضا مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا الاثنين، بما في ذلك حظر لاستيراد الألومنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد سبق للندن أن فرضت عقوبات على أكثر من 1900 فرد وكيان ردا على بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وقال لامي الذي تُعد بلاده داعما رئيسا لكييف "هذه لحظة حاسمة في تاريخ أوكرانيا وبريطانيا وأوروبا بكاملها".

وأضاف "لهذا السبب حان الوقت لكي تضاعف أوروبا دعمها لأوكرانيا".

وذكّر بأن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة تقديم 3 مليارات جنيه إسترليني (3,6 مليارات يورو) سنويا كمساعدات عسكرية لكييف وأنها مستعدة لإرسال جنود بريطانيين "في إطار قوة لحفظ السلام إذا لزم الأمر" في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال "نحن نعمل مع الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين لتحقيق سلام دائم وعادل، مع إدراكنا أنه لا يمكن أن يحدث أي شيء بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا".

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن الخميس للقاء الرئيس دونالد ترامب الذي يصعّد هجومه اللاذع على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.