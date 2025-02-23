ترودو وترامب يبحثان الحرب في أوكرانيا وقضية الفنتانيل

أكد مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان أن ترودو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا أمس السبت وناقشا الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لمكافحة تهريب الفنتانيل.

جاء هذا الاتصال في الوقت الذي يعتزم فيه زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إجراء اتصال غدا الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وكبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رئيسي رومانيا وبولندا لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض أن كلا من ترامب وترودو عبرا عن رغبتهما في إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأضاف في بيان "قال الزعيمان إنهما يتطلعان لمعرفة ما سيسفر عنه الاتصال المقرر غدا الاثنين".