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العالم

حلف شمال الأطلسي يخطط لمد خط أنابيب وقود نحو الشرق

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رويترز

ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن حلف شمال الأطلسي يخطط لبناء منظومة خطوط أنابيب من ألمانيا إلى بولندا وجمهورية التشيك لضمان إمداد سريع بوقود الطائرات المقاتلة في حالة نشوب حرب مع روسيا.

ويتوقف نظام أنابيب الحلف الحالي، الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، في غرب ألمانيا.

ونقلت دير شبيجل عن مذكرة داخلية من الجيش الألماني تفيد بوجود "مشاكل كبيرة في إمدادات الوقود المستمرة للقوات التي قد تحتاج إلى الانتشار على الحدود الشرقية في حالة الطوارئ".

ووفقا لتقرير الصحيفة، من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 21 مليار يورو (22 مليار دولار)، وأن يكتمل معظم خط الأنابيب بحلول عام 2035.