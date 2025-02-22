عمره 150 عاماً .. ترامب يُخرج "Resolute" التاريخي من المكتب البيضاوي

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإزالة مكتب "Resolute" الذي يبلغ عمره 150 عامًا من المكتب البيضاوي بشكل مؤقت لإجراء بعض التجديدات الطفيفة.

وأوضح ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بعد الانتخابات، يحق للرئيس اختيار واحد من بين سبعة مكاتب. هذا المكتب، المعروف أيضًا باسم C&O، والذي استخدمه الرئيس جورج بوش الأب وآخرون، تم تركيبه مؤقتًا في البيت الأبيض بينما يتم تجديد مكتب Resolute بشكل بسيط. إنه بديل جميل لكنه مؤقت".

تاريخ مكتب Resolute

يعود تاريخ مكتب Resolute إلى عام 1880، عندما أهدته الملكة فيكتوريا للرئيس الأمريكي رذرفورد ب. هايز. صُنع المكتب من خشب البلوط المستخرج من السفينة البريطانية HMS Resolute، التي تم إنقاذها من رحلة استكشافية فاشلة إلى القطب الشمالي في منتصف القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين، أصبح المكتب رمزًا للصداقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

استخدم العديد من الرؤساء الأمريكيين هذا المكتب، بدءًا من الرئيس هايز وحتى ترامب، باستثناء جورج بوش الأب، الذي فضل استخدام مكتب C&O لفترة قصيرة.

ومن بين الرؤساء الذين استخدموا المكتب، يُذكر الرئيس جون إف. كينيدي، الذي جعله أيقونة بعد أن ظهر ابنه الصغير جون كينيدي جونيور يلعب تحته في صورة شهيرة التقطت عام 1963.

تفاصيل إضافية عن المكتب

تم نقل مكتب Resolute إلى المكتب البيضاوي لأول مرة في عهد الرئيس كينيدي، وبقي هناك باستثناء فترات قصيرة تم خلالها عرضه في متاحف أو استخدامه في أغراض أخرى. في عام 1945، أُضيف شعار النبالة الرئاسي إلى المكتب، مما زاد من قيمته الرمزية.

خلال فترة رئاسة ليندون جونسون، تم استبدال المكتب مؤقتًا، لكنه عاد لاحقًا ليصبح جزءًا دائمًا من المكتب البيضاوي في عهد جيمي كارتر. ومنذ ذلك الحين، ظل المكتب في مكانه، باستثناء الفترة القصيرة التي استخدم فيها جورج بوش الأب مكتب C&O.

المكاتب الرئاسية الأخرى

إلى جانب مكتب Resolute، يتوفر للرئيس الأمريكي خيارات أخرى من المكاتب التاريخية، مثل:

مكتب ثيودور روزفلت: صُنع عام 1903 واستخدمه العديد من الرؤساء، بما في ذلك هاري ترومان.

مكتب جونسون: صُنع خصيصًا للرئيس ليندون جونسون ويُعرض الآن في مكتبته الرئاسية.

مكتب هوفر: هدية من جمعية مصنعي الأثاث في ميشيغان، واستخدمه هربرت هوفر وفرانكلين روزفلت.

مكتب ويلسون: استخدمه ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، ويُعرض الآن في مبنى الكونغرس.

رمزية المكتب

يُعتبر مكتب Resolute أكثر من مجرد قطعة أثاث؛ فهو يمثل تاريخًا طويلًا من العلاقات الدبلوماسية والرئاسية. ومن خلال تجديده، يؤكد ترامب على أهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي بينما يواصل استخدام بديل مؤقت حتى اكتمال العملية.