روبيو: لقاء ترامب وبوتين مرهون بالتقدم في إنهاء حرب أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الخميس أن عقد أي اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأوضح روبيو أنه تطرق لعقد مثل هذا الاجتماع عندما التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في السعودية يوم الثلاثاء الماضي وأنه قال للافروف والمسؤولين الروس إنه "لن يكون هناك اجتماع حتى نعرف ماذا الذي سيتناوله".

وقال روبيو للصحافية كاثرين هيريدج في مقابلة بثت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "لا تُعقد هذه الاجتماعات عادة حتى يكون لديك بعض النتائج أو يحرَز بعض التقدم".

وأضاف قائلا "لذا أعتقد أن موعد عقد هذا الاجتماع سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم في إنهاء الحرب على أوكرانيا".