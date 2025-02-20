الاتحاد الأوروبي بعيد عن تحقيق أهدافه البيئية والمناخية بالكامل

ذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة أن الاتحاد الأوروبي يسير بشكل جزئي فقط على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه المتعلقة بالمناخ والبيئة والاستدامة، وفقا للوكالة الأوروبية للبيئة.

وفي تقرير نُشر اليوم الخميس، قالت الوكالة الأوروبية للبيئة إن هناك حاجة إلى مزيد من التدابير الحاسمة لتعزيز اقتصاد دائري، وعكس الاتجاه المتراجع في التنوع البيولوجي وتقليل البصمة الاستهلاكية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة إن الاتحاد الأوروبي ليس بعد على المسار الصحيح لتحقيق العديد من أهداف ما يسمى ببرنامج العمل البيئي الثامن، مع تقدم محدود بشكل عام مقارنة بالتقرير الأخير من عام 2023.

وقالت لينا يلا-مونونن المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للبيئة إنه تم إحراز تقدم جيد في الحد من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التمويل الأخضر.

وأضافت في بيان: "لكن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير حاسمة لوضع الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح في أماكن أخرى".

وتابعت: "هذا يعني تنفيذ أكثر جرأة للتشريعات القائمة، واتخاذ تدابير إضافية عند الحاجة، وضمان وجود تمويل كاف لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالمناخ والبيئة والاستدامة".