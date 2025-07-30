كيف يحافظ الإنسان على حياته عند حدوث تسونامي؟

بعد حدوث زلزال شرق روسيا بقوة 8.8 درجات، أطلقت الدول المطلة على المحيط الهادي تحذيرات من خطر حدوث تسونامي، فماذا يفعل الإنسان كي يبقى على قيد الحياة في هذه الظروف العصيبة.

البقاء على قيد الحياة أثناء تسونامي

ووجه موقع إدارة الطوارئ التابعة لإدارة الشؤون العسكرية في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. مجموعة من النصائح عند وقوع زلازل وتسونامي فذكرإذا وقع زلزال وكنت في منطقة تسونامي، فاحمِ نفسك من الزلزال أولاً، انبطح على يديك وركبتيك، غطِّ رأسك ورقبتك بذراعيك، تشبث بأي أثاث متين حتى يتوقف الاهتزاز، ازحف فقط إذا استطعت الوصول إلى غطاء أفضل، ولكن لا تمرّ بمنطقة مليئة بالحطام.

-عند توقف الهزة، وفي حال وجود علامات طبيعية أو تحذيرات رسمية من حدوث تسونامي، انتقل فوراً إلى مكان آمن في أعلى نقطة ممكنة داخل البلاد.

-استمع إلى تعليمات السلطات، ولكن لا تنتظر تحذيرات تسونامي وأوامر الإخلاء.

-إذا كنت خارج منطقة خطر التسونامي وتلقيت تحذيراً، فابق حيث أنت ما لم يخبرك المسؤولون بخلاف ذلك.

-غادر فورًا إذا طُلب منك ذلك.

-إذا كنت في الماء، فتمسك بشيء يطفو، مثل جذع شجرة.

إذا كنت على متن قارب، فواجه الأمواج وانطلق نحو البحر.

- أما إذا كنت في ميناء، فاتجه نحو الداخل.

-استمع إلى التنبيهات والسلطات المحلية للحصول على معلومات حول المناطق التي يجب تجنبها وأماكن المأوى.

-احتفظ بمكالماتك الهاتفية للطوارئ.

غالبًا ما تكون أنظمة الهاتف معطلة أو مشغولة بعد الكوارث. استخدم الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع عائلتك وأصدقائك.

-تجنب الخوض في مياه الفيضانات، فقد تحتوي على حطام خطير. قد يكون الماء أعمق مما يبدو.

-انتبه لخطر الصعق الكهربائي، قد تُشحن خطوط الكهرباء الأرضية أو الساقطة الماء كهربائياً.

*لا تلمس المعدات الكهربائية إذا كانت مبللة أو إذا كنت واقفاً في الماء.

-ابتعد عن المباني والطرق والجسور المتضررة.

ما هو تسونامي؟

التسونامي عبارة عن سلسلة من الأمواج الطويلة جداً، عادةً ما تنتج عن ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في قشرة الأرض أثناء الزلازل تحت الماء، مع أن الانهيارات الأرضية والانفجارات البركانية تحت الماء قد تُسببها أيضًا، تؤدي حركات قاع البحر أو قاع البحيرة، أو سقوط الصخور في مسطح مائي مغلق، إلى إزاحة عمود الماء وإطلاق سلسلة من الأمواج التي تنتشر إلى الخارج مثل تموجات البرك، يمكن أن يؤثر تسونامي المحيط الهادئ على حوض المحيط الهادئ بأكمله، بينما يمكن أن يؤثر تسونامي المياه الداخلية على أميال عديدة من الشاطئ.

في أعماق المحيطات، تُعتبر أمواج تسونامي غير ضارة نسبياً، لا تُصبح خطرة إلا عندما يقترب تسونامي من اليابسة؛ أما في المياه الضحلة، فيزداد ارتفاعه مع تباطؤ أمواجه وانضغاطها، لا تُشبه أمواج تسونامي الأمواج العاتية ذات قمةٍ مُنكسرة، بل هي أشبه بجدارٍ مائي مُتحرك، يصطدم بكل ما يعترض طريقه ويرفعه.

عادةً ما تُسبب موجات تسونامي أشد الأضرار والخسائر قرب مصدرها، وهناك، تكون الأمواج في أعلى مستوياتها لأنها لم تفقد الكثير من طاقتها بعد، وغالباً ما يكون لدى سكان السواحل القريبة وقت محدود للاستجابة قبل وصول التسونامي أما فرص نجاة من يقعون في مسار التسونامي فتكون ضئيلة، فقد تسحقهم الأنقاض أو يغرقون، والأطفال وكبار السن أكثر عرضة للخطر، نظرًا لضعف قدرتهم على الحركة والقوة والقدرة على التحمل.