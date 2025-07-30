هل تتأثر كوريا الجنوبية بزلزال كامتشاتكا الروسية؟





قال مسؤول بهيئة الأرصاد الكورية الجنوبية إنه من غير المرجح أن تتأثر كوريا الجنوبية بالزلزال القوي الذي ضرب الساحل الشرقي من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية اليوم الأربعاء.

وقد وقع زلزال بقوة 7ر8 درجات على مقياس ريختر في المنطقة الساعة الثامنة وأربعة وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، مما دفع السلطات في اليابان ومناطق أخرى لإصدار تحذير من وقوع موجات مد عاتية " تسونامي".

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤول القول " من غير المتوقع أن يؤثر زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا على البلاد"، موضحا أن الوكالة تعتزم الاستمرار في مراقبة الزلزال نظرا لقوته.

وقالت هيئة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم إنه تم تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيسي الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا اليوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة في منشور على تيليجرام أن الهزات تراوحت شدتها بين درجتين وخمس درجات.

وضرب زلزال قوي بلغت شدته 8.8 درجات شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا صباح اليوم الأربعاء، مما أعقبه تسونامي ووصل ارتفاعه الأمواج إلى أربعة أمتار، وهو ما قال مسؤولون إنه ألحق أضرارا بالمباني ودفع إلى إصدار تحذيرات وعمليات إخلاء عبر المحيط الهادي.

وأُصيب عدد من الأشخاص في المنطقة الروسية النائية، بينما صدرت أوامر بإخلاء معظم الساحل الشرقي لليابان الذي سبق ودمره زلزال قوي وتسونامي في 2011.

وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع فيديو نشر على تيليجرام "كان زلزال اليوم خطيرا وهو الأقوى منذ عقود".

وقال سيرجي ليبيديف وزير الطوارئ في المنطقة إنه تم تسجيل تسونامي بارتفاع ثلاثة أو أربعة أمتار في أجزاء من كامتشاتكا، وحث السكان على الابتعاد عن الساحل.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومتر، وكان مركزه على بعد نحو 119 كيلومترا من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة. وعدلت الهيئة شدة الزلزال من ثماني درجات في وقت سابق، وأبلغت عن هزة ارتدادية قوية بلغت 6.9 درجات بعد ذلك بوقت قصير.