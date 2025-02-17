ألمانيا تنشئ مركزاً جديداً لإعادة اللاجئين

تبرم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الاثنين اتفاقا مع ولاية براندنبورغ الألمانية بشأن إنشاء مركز للاجئين الذين تقع مسؤولية إجراءات لجوئهم على عاتق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف ما يسمى بـ"مركز دبلن" في مدينة أيزنهوتنشتات إلى المساعدة في إعادة طالبي اللجوء هؤلاء بشكل أسرع. وتعد المدينة الواقعة على الحدود البولندية بالفعل موقعا لمركز استقبال أولي لطالبي اللجوء.

ومن المقرر أن توقع فيزر ووزيرة داخلية ولاية براندنبورغ، كاترين لانجه، الاتفاق في بوتسدام بعد ظهر اليوم، وستقدمان معلومات حول الخطط. ومن المخطط أيضا إنشاء ما يسمى بمركز دبلن في ولاية هامبورج.

وتنص إحدى أحكام إجراءات دبلن على أن تكون الدولة التي دخل إليها اللاجئ لأول مرة أراضي الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن معالجة إجراءات اللجوء. ولكن في الممارسة العملية، غالبا ما لا تنجح عمليات إعادة اللاجئين إلى الدولة المعنية في الاتحاد الأوروبي.