مقتل 8 في فيضانات بولاية كنتاكي واستمرار جهود الإنقاذ

قال مسؤولون إن الطقس السيئ أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص في أنحاء ولاية كنتاكي بعد أن تسببت العواصف في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الولاية، مع استمرار عمليات الإنقاذ من المياه مع تحول المطر إلى ثلوج موحلة.

وأعلن آندي بشير حاكم ولاية أوهايو مقتل ستة في حوادث مرتبطة بمياه الفيضانات، بما في ذلك وفاة امرأة وطفل في وسط مقاطعة هارت، ووفاة شخصين في حوادث سيارات.

وقال بشير في إفادة صحفية "كنتاكي، نشهد ظروفا خطيرة وتهدد الحياة في جميع أنحاء الولاية، والأمور لن تزداد إلا صعوبة بسبب الفيضانات الواسعة النطاق والطقس القادم".

وهطلت أمطار غزيرة على عدة ولايات.

ظل أكثر من 128 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في فيرجينيا حتى بعد ظهر الأحد، مع عشرات الآلاف من الانقطاعات الأخرى في كل من جورجيا، ووست فرجينيا، وألاباما، ونورث كارولاينا وفقا لموقع باور أوتاج الإلكتروني.

وفي أتلانتا، ذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتوشن نقلا عن متحدث باسم إدارة الإطفاء أن رجلا لقي حتفه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عندما أسقطت عواصف شديدة شجرة على منزله أثناء نومه.

وقال ديفيد روث، عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن معظم العاصفة تحركت قبالة ساحل وسط المحيط الأطلسي بحلول ظهر الأحد، مع وجود رياح قوية مصحوبة بدرجات حرارة منخفضة.

وقال بشير إن فرق الإنقاذ السريع انتشرت في جميع أنحاء الولاية، ولا يزال 19 منها نشطة في شرق كنتاكي.

وأعلنت إدارة الإطفاء في مدينة مانشستر أنها تمكنت من إنقاذ 14 شخصا وثمانية حيوانات.