بولندا تستبعد إنشاء جيش أوروبي موحد

أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف شيكورسكي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بثت في وقت متأخر من مساء أمس السبت أن الدول الأوروبية لن تنشئ جيشا موحدا ردا على التهديدات من روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا أمس السبت إلى إنشاء جيش أوروبي، قائلا إن القارة لم تعد قادرة على ضمان الحماية من الولايات المتحدة ولن تحترمها واشنطن إلا من خلال جيش قوي.

وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء جيش أوروبي، قال شيكورسكي للتلفزيون البولندي "يجب أن نكون حذرين مع هذا المصطلح لأن الناس يفهمون أشياء مختلفة".

وأضاف "إذا فهمتم من ذلك توحيد الجيوش الوطنية، فلن يحدث ذلك. لكنني كنت من المدافعين عن تطوير قدرات دفاعية خاصة لأوروبا وللاتحاد الأوروبي".

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بتشكيل لواء عسكري معزز.