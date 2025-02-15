أمريكا: التدريبات العسكرية مع الفلبين "دفاعية فقط"

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت أن التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة والفلبين تُجرى من مدة طويلة وهي "دفاعية فقط" وتهدف إلى الإبقاء على جاهزية القوات والحفاظ على الأمن الإقليمي.

وكان المتحدث يرد في رسالة بالبريد الإلكتروني على طلب للتعليق بعد أن حثت وزارة الدفاع الصينية مانيلا أمس الجمعة على سحب صواريخ "تايفون" الأمريكية متوسطة المدى.

وقال المتحدث إن النشر المؤقت لقدرات صاروخية أمريكية في الفلبين جاء استجابة لتهديدات متزايدة.

وتابع "هذه الأنظمة الأمريكية مصممة لتكون مسلحة تسليحا تقليديا وليست مصممة لاستخدام حمولات نووية".

وأضاف المتحدث أن بكين نشرت صواريخ باليستية متوسطة المدى يمكنها تغطية ما يصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر أو خمسة آلاف كيلومتر، ومنها صواريخ ذات قدرة مزدوجة للاستخدام النووي والتقليدي، كما تعمل على تطوير ونشر المزيد من هذه الأنظمة.

واتهمت وزارة الدفاع الصينية الفلبين بخرق الوعود من خلال إدخال نظام الصواريخ، الذي وصفته بأنه "سلاح هجومي استراتيجي".

وقالت الفلبين إن نظام تايفون الصاروخي مخصص للدفاع فقط وإنها لم تتعهد أبدا بسحبه.