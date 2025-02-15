الكرملين يرد بفتور على دعوة ترامب لعودة روسيا إلى مجموعة السبع

رد الكرملين يوم الجمعة بفتور على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيه إنه "يود" رؤية روسيا تعود إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وكانت روسيا عضوا في المجموعة، المعروفة آنذاك باسم مجموعة الثماني، حتى ضمت منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 وتم طردها منها.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لقد قلنا عدة مرات إن المجموعة التي تطلق على نفسها الآن اسم مجموعة السبع فقدت أهميتها تقريبا"، مضيفا أن العضوية الحالية لروسيا في منتدى مجموعة العشرين الأوسع نطاقا أكثر قيمة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح لصحفي في واشنطن يوم الخميس إنه يؤيد توسيع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لتشمل روسيا مرة أخرى. مضيفا "أن طرد روسيا كان خطأ".

في غضون ذلك، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك عن تحفظات جدية حول اقتراح ترامب.

وقالت بيربوك على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن "بصفتنا شركاء بمجموعة السبع، أوضحنا كثيرا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية التي تلت هذا الحرب الروسية في أوكرانيا أنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون طبيعي مع روسيا هذه، مع روسيا /تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير/ بوتين".

لكن بيربوك أضافت "إذا عدنا جميعا إلى طريق السلام وتغيرت سياسة العدوان هذه، فإن هذا يعني بالطبع أيضا أنه يمكننا استئناف التعاون في مجموعة واسعة من المجالات". "

وقالت بيربوك إنها ترحب بأي خطوة حقيقية نحو السلام في أوكرانيا قد تنبع من محاولة ترامب فتح محادثات مع بوتين، لكن بيربوك أضافت أن الضغط الغربي الشديد على روسيا "يجب أن يستمر".

وأضافت "إذا كان هناك طريق للسلام الآن، فإن العالم كله، وقبل كل شيء في أوروبا، سوف يشعر بالارتياح ".