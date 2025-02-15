بعد قرار قضائي.. أمريكا ترحّل مهاجرين إلى فنزويلا بدلاً من غوانتانامو

قامت السلطات الأمريكية بترحيل ثلاثة من المهاجرين الذين فازوا بأمر تقييدي ضد الحكومة الاتحادية لتجنب نقلهم إلى قاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا هذا الأسبوع في رحلات مباشرة إلى فنزويلا، وفقا لوثائق محكمة تم نشرها يوم الجمعة.

وتم ترحيل الرجال الثلاثة يوم الاثنين، وهو اليوم التالي لموافقة قاض اتحادي على أمر مؤقت يمنع نقلهم المحتمل إلى خليج غوانتانامو.

ويتم نقل المهاجرين الفنزويليين على أساس يومي من قاعدة عسكرية في إل باسو بولاية تكساس، إلى غوانتانامو في إطار الحملة الصارمة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة.

وقال محامو الرجال الذين تم ترحيلهم إنهم تعرضوا لاتهامات كاذبة من جانب الحكومة الأمريكية بالانتماء إلى عصابة والتي كان من الممكن أن تعرضهم للأذى.

وأكدت المحامية جيسيكا مايرز فوسبرج من مركز الحقوق الدستورية لقاض اتحادي إن "اتهامات الحكومة التي لا أساس لها في هذه القضية بأن اثنين من (المهاجرين) ينتميان إلى عصابة /ترين دي أراجوا/ سيئة السمعة تثير مخاوف كبيرة بشأن المخاطر على حياتهما وحريتهما عند عودتهما إلى فنزويلا".