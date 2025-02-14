ترامب يوافق على إجراء محادثات تجارية مع الهند

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عرض بحث تخفيف الرسوم الجمركية وشراء المزيد من النفط والغاز والطائرات المقاتلة الأمريكية، إلى جانب تنازلات محتملة لم تنهِ بعد خلافات تجارية.

جاء ذلك خلال محادثات الزعيمين في البيت الأبيض، بعد ساعات فقط من انتقاد ترامب للمناخ الذي تعمل فيه الشركات الأمريكية في الهند وكشفه عن خطط لفرض تعريفات على كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية.

وقال ترامب "أعلن رئيس الوزراء مودي في الآونة الأخيرة عن تخفيضات في الرسوم الجمركية غير العادلة والقوية للغاية التي تفرضها الهند وتحد بشدة من قدرتنا على الوصول إلى السوق الهندية... وأقول إن هذه مشكلة كبيرة حقا".

واتفق الزعيمان على العمل نحو التوصل إلى اتفاق لحل المخاوف التجارية. وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري بعد الاجتماع إن مثل هذا الاتفاق يمكن إبرامه في غضون الأشهر السبعة المقبلة. وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن الاتفاق يمكن إعلانه هذا العام.

وكانت بعض الاتفاقيات التي توصل إليها الزعيمان طموحة إذ تريد الهند زيادة مشترياتها من المعدات الدفاعية الأمريكية بما يشمل طائرات مقاتلة "بمليارات الدولارات"، واحتمال جعل واشنطن "المورد الأول" للنفط والغاز، بحسب ما قاله ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع مودي.

فيما قال مودي إن نيودلهي تريد زيادة التجارة مع واشنطن إلى المثل بحلول عام 2030. ويواجه التعاون المخطط له منذ فترة طويلة في مجال الطاقة النووية، والذي تطرق إليه الزعيمان، تحديات قانونية.

وقال ترامب "نمهد الطريق لتزويد الهند بمقاتلات إف-35".

وأوضح ميسري في وقت لاحق إن صفقة المقاتلات مجرد اقتراح في هذه المرحلة دون المضي في أي عملية رسمية. ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على أي صفقة.

على الرغم من أن ترامب كان تربطه علاقة جيدة مع مودي في ولايته الأولى، فإنه جدد أمس الخميس الحديث عن أن الرسوم الجمركية الهندية "مرتفعة للغاية" حتى بعد أن أثرت رسوم‭

‬فرضها على واردات الصلب والألمنيوم على الهند المنتجة للمعادن.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي "نتعامل بالمثل مع الهند. أيا كانت الرسوم التي تفرضها الهند، فإننا سنفرض مثلها".

فيما تعهد مودي بحماية مصالح الهند.

وقال أحد مساعدي ترامب إنه يرى أن مبيعات الدفاع والطاقة للهند من شأنها أن تخفض العجز التجاري الأمريكي.

وتعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري يبلغ 45.6 مليار دولار مع الهند.