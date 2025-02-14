مسؤول أمريكي: انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسي مطروح على الطاولة

أكد مسؤول أمريكي كبير أمس الخميس أن الولايات المتحدة لم تستبعد انضمام أوكرانيا المحتمل لحلف شمال الأطلسي أو العودة عن طريق التفاوض إلى حدودها قبل عام 2014، وهو ما يتناقض مع تعليقات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي هذا الأسبوع قبل محادثات سلام محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال جون كول نائب مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى أوكرانيا ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة استبعدت انضمام كييف للحلف "في الوقت الحالي، لا يزال هذا الأمر مطروحا على الطاولة".

وأضاف في مقابلة مع رويترز في ميونيخ أن العودة المحتملة إلى حدود ما قبل عام 2014 لا تزال مطروحة أيضا للنقاش.

وفي يوم الأربعاء، وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث رسالة مختلفة أبلغ فيها حلفاء أوكرانيا في بروكسل بأن العودة إلى حدود ما قبل عام 2014 غير واقعية، وأن الولايات المتحدة ترى أن انضمام كييف للحلف العسكري ليس جزءا من الحل لإنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وأثارت تعليقاته مخاوف من أن الولايات المتحدة قدمت تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى قبل بدء المحادثات.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بعد تصريحات كول إنه يعتقد أن روسيا لن "تسمح" لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وألقى باللوم على إدارة سلفه جو بايدن لإثارة المسألة في المقام الأول.

وتابع ترامب "أعتقد أن هذا هو السبب وراء اندلاع الحرب. لم يكن ينبغي لبايدن أن يقول ذلك".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، بدا أن هيجسيث يتراجع عن تصريحاته إذ قال في مؤتمر صحفي إن "كل شيء مطروح للنقاش" فيما يتعلق بمفاوضات حرب أوكرانيا وإن الأمر متروك لترامب ليقرر التنازلات التي ستقدم.

وأمر ترامب يوم الأربعاء كبار المسؤولين الأمريكيين بالبدء في محادثات لإنهاء الحرب.

وكول في ميونيخ هذا الأسبوع مع الجنرال كيث كيلوج مبعوث ترامب الرئيسي إلى أوكرانيا لحضور مؤتمر الأمن السنوي.

وقال كول إن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط سيشارك في المفاوضات ويقود المحادثات مع روسيا.