إكس توافق على دفع نحو 10 ملايين دولار لتسوية دعوى ترامب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء أن منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك وافقت على دفع نحو 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركة ورئيسها التنفيذي السابق.

وهذا يجعل إكس ثاني منصة للتواصل الاجتماعي تتوصل إلى تسوية مع ترامب بشأن إيقاف حساباته بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في يناير 2021.

وقالت شركة ميتا بلاتفورمز الشهر الماضي إنها وافقت على دفع حوالي 25 مليون دولار لتسوية دعوى رفعها ترامب.

ورفع ترامب دعاوى ضد تويتر، المعروفة حاليا بإكس، وفيسبوك وألفابت وكذلك رؤوسائها التنفيذيين حينها في يوليو 2021، واتهمهم بإسكات آراء محافظة بما يخالف القانون.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن فريق ترامب حاول إسقاط الدعوى ضد إكس تدريجيا، نظرا للعلاقة الوثيقة بين الرئيس وماسك، الذي ساهم بمبلغ 250 مليون دولار في حملة ترامب الانتخابية لكن مع المضي قدما نحو التسوية.

ويقود ماسك، الذي يرأس شركة تسلا، وزارة الكفاءة الحكومية، الذراع الجديدة للبيت الأبيض المكلفة بتقليص البيروقراطية الاتحادية بشكل جذري.

ووفقا للصحيفة، فمن المتوقع أن يسعى محامو ترامب إلى التوصل إلى تسوية مع جوجل التي حظرت ترامب من يوتيوب بعد أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.

ولم تستجب إكس أو رئيسها التنفيذي في وقت حجب حساب ترامب، جاك دورسي، أو شركة ألفابت أو البيت الأبيض على طلبات رويترز للتعليق.