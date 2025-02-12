إقالة المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أكد مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن المفتش العام للوكالة بول مارتن أقيل من منصبه أمس الثلاثاء، بعد يوم من نشر مكتبه تقريرا ينتقد جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية لتفكيك الوكالة.

وشغل مارتن منصب المفتش العام للوكالة، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، منذ ديسمبر كانون الأول 2023.

وقال المسؤول في الوكالة، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، إن مارتن "أُقيل من منصبه".

وتم إبلاغ مارتن بإقالته عبر رسالة إلكترونية من ترينت مورس نائب مدير مكتب شؤون موظفي الرئاسة.

ولم يتم تقديم أي سبب، ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض.

تأتي الخطوة بعدما أصدر مكتب المفتش العام يوم الاثنين تقريرا جاء فيه أن تحرك إدارة ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أدى إلى شل قدرة الوكالة على إدارة مساعدات غير منفقة بقيمة 8.2 مليارات دولار.

وقال التقرير إن خفض أعداد الموظفين وأوامر وقف العمل جعلت من الصعب ضمان وصول المساعدات الممولة من دافعي الضرائب إلى المستهدفين.

وتوقفت مئات من برامج الوكالة في مختلف أنحاء العالم، والتي تمثل مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية، بعد أن أمر ترامب في 20 يناير بتجميد معظم المساعدات الخارجية، قائلا إنه يريد ضمان اتفاقها مع سياسته "أمريكا أولا".

ووصف ترامب أمس الثلاثاء الوكالة بأنها "غير كفؤة وفاسدة"، بينما كلف الملياردير إيلون ماسك بتقليص حجم الوكالة، التي كان لديها أكثر من 10 آلاف موظف في الداخل والخارج قبل منح جميع الموظفين إجازة أو فصلهم، باستثناء ما يزيد قليلا على 600 منهم.

واتخذت إدارة ترامب الأسبوع الماضي خطوات لمنح إجازة إدارية لمعظم العاملين في الوكالة، لكن محكمة منعت هذه الخطوة يوم الجمعة.