المستشار الألماني يصف مقترح ترامب بشأن غزة بـ"الفضيحة"

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بأنه "فضيحة".

وقال شولتس خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسه على منصب المستشار المنتمي للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، بثتها مساء أمس الأحد محطتا "إيه آر دي" و"زد دي إف" التلفزيونيتين: "إعادة توطين السكان أمر غير مقبول ويخالف القانون الدولي"، مضيفا أن تسمية "ريفييرا الشرق الأوسط" فظيعة في ضوء الدمار الهائل في قطاع غزة.

ومن جانبه، قال ميرتس إنه يشاطر المستشار تقييمه، معتبرا مقترح ترامب جزءا من سلسلة مقترحات مزعجة قدمتها الإدارة الأمريكية، وقال: "لكن علينا أن ننتظر ونرى ما هو المقصود حقا بجدية وكيف سيُجرى تنفيذه. ربما يكون هناك الكثير من الخطابة في الأمر".

وفي الأسبوع الماضي أعلن ترامب - بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أن الولايات المتحدة سوف "تسيطر" على قطاع غزة وتحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وبحسب مقترح ترامب، سيُجرى في المستقبل إيواء سكان غزة في دول عربية أخرى في المنطقة. ولقي هذا التصريح انتقادات دولية. وخففت الحكومة الأمريكية في وقت لاحق من وقع تصريحات ترامب.