اتفاق تاريخي بين أستراليا وبريطانيا.. غواصات نووية لـ50 عاماً

أعلنت بريطانيا وأستراليا أنهما ستوقعان اتفاقية تعاون لبناء غواصات أسترالية تعمل بالطاقة النووية، ورحبتا بمراجعة إدارة الرئيس دونالد ترامب لدور الولايات المتحدة في اتفاق الدفاع الثلاثي.

والتقى وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ووزير الخارجية ديفيد لامي اليوم الجمعة بنظيريهما الأستراليين ريتشارد مارليس وبيني وونج في سيدني لحضور اجتماع ثنائي سنوي.

وقال مارليس إنه سيوقع مع هيلي غدا السبت اتفاقية تستمر 50 عاما، لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بناء أسطول أسترالي من الغواصات التي تعمل بالتكنولوجيا النووية الأمريكية.

وقال مارليس: "إنها اتفاقية مهمة كالتي تم توقيعها بين دولتينا منذ الاتحاد"، مشيرا إلى توحيد عدة مستعمرات بريطانية لتشكيل حكومة أسترالية في 1901 .

وتم الإعلان عن التحالف الثلاثي في 2021 لمجابهة القوة العسكرية الصينية المتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المقرر أن تحصل أستراليا على ثماني غواصات على الأقل بما في ذلك ما بين ثلاث وخمس غواصات أمريكية مستعملة من طراز فرجينيا.