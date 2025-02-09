Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
العالم

هل الولاء لترامب شرط تولي مناصب أمنية حساسة في الولايات المتحدة؟

undefined's profile picture

رويترز

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مرشحين لشغل مناصب مهمة في أجهزة الأمن والمخابرات على مستوى الولايات المتحدة يسألون عما إذا كانوا يصدقون ما يقوله الرئيس دونالد ترامب بشأن فوزه بانتخابات عام 2020 وعن رأيهم في تبعات ذلك.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته أمس السبت نقلا عن مصادر لم تسمها أن أسئلة وجهت للعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين عن نتائج انتخابات الرئاسة في 2020، وكذلك عن اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، وهما أمران يعتبر ترامب أن الآراء عنهما من المؤشرات على الولاء.

ولم يستجب البيت الأبيض بعد لطلب للحصول على تعليق على هذا التقرير.

وذكر تقرير الصحيفة أن مسؤولين سابقين كانا مرشحين لشغل منصبين في أجهزة مخابرات سئلا عن أعمال الشغب وهل حدثت "بتواطؤ من جهة مسؤولة"، وهل "سرقت" انتخابات 2020.

ولم يتم اختيار أي منهما لشغل المنصب المرشح له لكن لم يتضح إن كان هناك أسباب أخرى لرفضهما.