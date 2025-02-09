المستشار الألماني يواجه منافسه المحافظ في مناظرة تلفزيونية اليوم

يواجه المستشار الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، منافسه المحافظ من التحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، في مناظرة تلفزيونية اليوم الأحد، قبل أسبوعين من الانتخابات العامة المقررة 23 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ المناظرة التي ستستمر 90 دقيقة في تمام الساعة 15ر8 مساء (التوقيت المحلي) وستبث على محطتي "إيه آر دي" و"زد دي إف" التلفزيونيتين.

وميرتس هو المرشح الأوفر حظا ليكون المستشار القادم للبلاد، حيث يتصدر تحالفه المسيحي المحافظ أحدث استطلاعات الرأي بنسبة حوالي 30٪.

وشهد شولتس، الذي يقود البلاد منذ عام 2021، انخفاض شعبية حزبه الاشتراكي الديمقراطي إلى ما يتراوح بين 15٪ و18٪، ليصبح خلف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، الذي يحتل المرتبة الثانية بنسب تأييد تبلغ حوالي 21٪.

وتجرى المناظرة بعد أسبوع واحد فقط من قرار ميرتس المثير للجدل بتمرير اقتراحه بشأن تشديد سياسة الهجرة في البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج)، بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا.

وقد أثارت هذه الخطوة موجة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء ألمانيا طوال الأسبوع الماضي، وتظاهر ضدها أمس السبت وحده نحو 200 ألف شخص في مدينة ميونخ.

في المقابل لم يكن لهذه الخطوة تأثير يُذكر على شعبية التحالف المسيحي أو أي من الأحزاب الأخرى في استطلاعات الرأي.

ومن بين الموضوعات الرئيسية الأخرى التي من المرجح أن تتم مناقشتها خلال المناظرة، إنعاش الاقتصاد المتعثر، والسياسات الضريبية، والحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يشارك المتنافسان في مناظرة رباعية تضم مرشحة "البديل الألماني" للمنافسة على منصب المستشار أليس فايدل، ومرشح حزب الخضر للمنافسة على المنصب، روبرت هابيك، وهو يشغل حاليا منصبي نائب المستشار ووزير الاقتصاد. وستعقد المناظرة الرباعية في 16 فبراير الجاري.