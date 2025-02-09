تضرر كابل اتصالات روسي في بحر البلطيق نتيجة "تأثير خارجي"

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن شركة روستيليكوم المملوكة للدولة قولها أمس السبت إن كابل اتصالات روسي تحت الماء في بحر البلطيق تضرر بسبب "تأثير خارجي".

ونسبت تاس إلى روستيليكوم القول "تضرر كابل روستيليكوم البحري في بحر البلطيق نتيجة لتأثير خارجي منذ بضعة أيام".

وأضافت روستيليكوم أن الإصلاحات جارية وأن الحادث لم يؤثر على المشتركين حتى الآن.

ولم تقدم روستيليكوم مزيدا من التفاصيل ولم يتضح متى حدث الضرر على وجه التحديد.

وقال خفر السواحل الفنلندي على منصة إكس إنه يراقب سفينة روسية تقوم بإصلاح كابل روسي تالف في خليج فنلندا.

وتشهد منطقة بحر البلطيق حالة تأهب قصوى بعد تعرض العديد من كابلات الطاقة وخطوط الاتصالات وخطوط أنابيب الغاز التي تربط بين دول البلطيق والسويد أو فنلندا لأضرار، ما أدى إلى زيادة عمليات المراقبة من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي.

ويُعتقد أن جميع هذه الأضرار ناجمة عن سحب السفن للمراسي على طول قاع البحر في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وتنفي روسيا أي ضلوع لها في ذلك.