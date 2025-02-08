ترامب يعلن عن المزيد من الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة أنه سيعلن عن المزيد من الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل.

وردا على سؤال بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من اليابان أثناء لقائه مع رئيس الوزراء شيجرو إيشيبا في البيت الأبيض، أجاب ترامب بعبارات بعيدة المدى، متحدثا عن "التجارة المتبادلة، حتى يتم التعامل معنا على قدم المساواة مع الدول الأخرى. نحن لا نريد أي شيء أكثر، أو أقل".

وتحدث ترامب عن إعلان يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وقال ترامب "أعتقد أن هذه هي الطريقة العادلة الوحيدة أن يتم القيام بذلك بهذه الطريقة بلا ضرر لأحد". "إنهم يفرضون رسوما علينا، ونحن نفرض رسوما عليهم. إنه نفس الشيء، ويبدو أنني أؤيد هذا الخط بدلا من الرسوم الثابتة".

وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية لم تتم مناقشتها كثيرا في اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني. ولم تتضح الدول التي ستستهدفها التدابير الجديدة. وكان الرئيس الأمريكي قد أشار إلى أنه سيفرض سريعا رسوما جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.