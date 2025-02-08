ترامب يعاقب جنوب أفريقيا بسبب مقاضاة إسرائيل

أكد البيت الأبيض أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن.

وقال البيت الأبيض إن واشنطن ستضع أيضا خطة لإعادة توطين مزارعين من جنوب أفريقيا وعائلاتهم كلاجئين.

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين سيتخذون خطوات لإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استقبال اللاجئين وإعادة توطينهم من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمن هم‭‭ ‬‬في الأغلب من نسل البيض من المستوطنين الهولنديين والفرنسيين الأوائل.

وقال ترامب دون الاستشهاد بأدلة إن "جنوب أفريقيا تصادر الأراضي" وإن "فئات معينة من الناس" تُعامل "بشكل سيئ للغاية".

وأكد الملياردير المولود في جنوب أفريقيا إيلون ماسك المقرب من ترامب أن البيض في جنوب أفريقيا كانوا ضحايا "قوانين الملكية العنصرية".

ودافع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن سياسة الأراضي في بلاده بعد قرار ترامب، قائلا إن الحكومة لم تصادر أي أرض وإن السياسة تهدف إلى حصول الناس على الأراضي على نحو عادل.

واشتكت واشنطن أيضا من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية بسبب حملتها العسكرية على قطاع غزة والتي اسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وتنفي إسرائيل الاتهامات وتقول إنها تصرفت دفاعا عن النفس بعد هجوم شنته حركة (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وأشار البيت الأبيض إلى هذه القضية كمثال على اتخاذ جنوب أفريقيا مواقف ضد واشنطن وحلفائها.

وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب سيتناول قضايا حقوق الإنسان في الدولة الأفريقية. وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل عن جنوب أفريقيا بعد وقت قصير من توليه منصبه.