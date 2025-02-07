روسيا تسيطر على أصول واحدة من أكبر شركات تجارة الحبوب في البلاد

أظهرت سجلات الممتلكات الحكومية أمس الخميس أن وكالة الممتلكات الحكومية في روسيا سيطرت على جميع أصول شركة كانت حتى وقت قريب أكبر شركة لتجارة الحبوب في البلاد، بعد قرار قضائي الأسبوع الماضي.

وأفادت مصادر مقربة من الشركة لرويترز في وقت سابق أن محكمة روسية قضت لصالح دعوى قضائية رفعها مكتب المدعي العام لنقل جميع أصول شركة رودني بوليا، التي صدّرت 14 بالمئة من الحبوب الروسية في موسم 2023/24، إلى الدولة.

وقالت الشركة لرويترز إن مالكها رجل الأعمال بيتر خوديكين، إلى جانب محامي الشركة، يدرسان طرقا مختلفة للدفاع، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة الدستورية.

وأكدت الشركة في بيان مكتوب "يسعى بيتر خوديكين إلى محاكمة عادلة لمواطن روسي ويحاول لفت انتباه السلطات إلى حقيقة أن قضيته تختلف تماما عن تلك التي يدافع فيها مكتب المدعي العام حقا عن مصالح الدولة وأمنها".

وأشارت المواد المنشورة إلى أن الجنسية الأجنبية لخوديكين كانت السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة، التي تهدف إلى منع السيطرة الأجنبية على الأصول الاستراتيجية.

ويعد هذا القرار سابقة حيث لا تزال بعض أصول قطاع الحبوب الأخرى في روسيا خاضعة لسيطرة شركات مسجلة في الخارج.