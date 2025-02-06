وزارات كورية جنوبية تمنع استخدام خدمة "ديب سيك"

منعت وزارات الخارجية والتجارة والدفاع في كوريا الجنوبية الوصول إلى خدمة الذكاء الاصطناعي الصينية "ديب سيك" بسبب مخاوف تتعلق بجمع بيانات المستخدمين.

ووفقا لمصادر حكومية، تم تقييد الوصول إلى الخدمة على أجهزة الكمبيوتر التابعة للوزارات المتصلة بالشبكات الخارجية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس.

وأشار مسؤول في وزارة الدفاع إلى "المخاوف التقنية" كسبب لتقييد الوصول على أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في الأعمال العسكرية.

وتعد الوزارات الثلاث من بين الوزارات الحكومية الرئيسية التي تتعامل مع بيانات حساسة تتعلق بالشؤون الخارجية والتجارة والأمن القومي، بحسب يونهاب.