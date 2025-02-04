نتنياهو يمدد زيارته إلى واشنطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيمدد زيارته إلى الولايات المتحدة. ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن نتنياهو سيبقى في واشنطن حتى مساء السبت، بدلا من العودة يوم الخميس، مشيرة إلى أن القرار جاء استجابة "للطلبات العديدة لعقد اجتماعات من قبل المسؤولين الأمريكيين"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ومن المقرر أن يصبح نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أول زعيم أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير.

وتهدف المحادثات بين الجانبين إلى الترتيب لجولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أفادت التقارير الإعلامية بأن ترامب ونتنياهو يسعيان لإحراز تقدم نحو اتفاق يهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.