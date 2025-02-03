ترامب يعتزم قطع التمويل عن جنوب أفريقيا بسبب قانون "محلي"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "فئات معينة من الناس" في جنوب أفريقيا تتلقى معاملة "سيئة للغاية" وإنه سيقطع التمويل عن البلاد لحين التحقيق في هذا الأمر، دون أن يقدم أي دليل.

وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أمس الأحد "تصادر جنوب أفريقيا الأراضي وتعامل فئات معينة من الشعب معاملة سيئة للغاية".

وأضاف "الولايات المتحدة لن تقبل بذلك، وسوف نتحرك. سأقطع كل التمويل المستقبلي عن جنوب أفريقيا لحين الانتهاء من التحقيق الكامل في هذا الوضع".

وأظهرت أحدث بيانات للحكومة الأمريكية أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة نحو 440 مليون دولار لجنوب أفريقيا في عام 2023.

ووقع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا الشهر الماضي مشروع قانون من شأنه أن يسهل على الدولة مصادرة الأراضي من أجل المصلحة العامة.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا ردا على منشور ترامب "نحن على ثقة من أن مستشاري الرئيس ترامب سيستغلون فترة التحقيق للتوصل إلى فهم شامل لسياسات جنوب أفريقيا في إطار الديمقراطية الدستورية".

وأضافت "قد يتضح أن قانون المصادرة ليس استثنائيا، إذ إن عددا كبيرا من الدول لديه تشريعات مماثلة".

وانخفضت عملة جنوب أفريقيا في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد تصريحات ترامب عن قطع التمويل.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، جرى تداول الراند عند 18.96 مقابل الدولار، منخفضا نحو 1.4 بالمئة عن مستوى إغلاقه يوم الجمعة.