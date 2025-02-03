رئيسة المكسيك تعتزم الإعلان عن "الخطة ب" لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أنها ستعلن في وقت مبكر من اليوم الاثنين عن تفاصيل "الخطة ب" لحكومتها للدفاع عن البلاد ضد الرسوم الجمركية الأمريكية.

وبعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصادرات من المكسيك أول أمس السبت، قالت شينباوم إنها طلبت من وزير الاقتصاد أن يرد بإجراءات جمركية وغير جمركية، دون توضيح المزيد.

وقالت شينباوم في مقطع فيديو مدته ثماني دقائق تم نشره على موقع "اكس" أمس الأحد "علينا أن نتصرف بتعقل وحب للناس... أقول لإخواننا وأخواتنا المكسيكيين في الولايات المتحدة، ها أنا ذا رئيستكم وشعب بأكمله للدفاع عنكم".

وخلال الفيديو، كررت شينباوم الكثير من رسالتها في اليوم السابق، ورفضت بحزم ربط حكومة المكسيك بعصابات تهريب المخدرات. واتهمت الولايات المتحدة مجددا بعدم القيام بأي شيء لمنع مبيعات المخدرات غير القانونية في شوارعها وشددت على أن المكسيك قد ضبطت الكثير من المخدرات، بما في ذلك الفنتانيل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شينباوم قولها إن الرسوم الجمركية التي أمر بها ترامب سيكون لها آثار خطيرة على اقتصادي البلدين، لكنها في الأساس ستتسبب في زيادة تكاليف المنتجات التي يتم تصديرها من المكسيك إلى جارتها الشمالية.

وأكدت مجددا أن المكسيك لا تريد المواجهة، لكنها تفضل التعاون مع الولايات المتحدة لمعالجة المشكلات التي تقلق ترامب وكانت السبب في فرض الرسوم الجمركية، مثل الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.