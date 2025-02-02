الاتحاد الأوروبي يحذر: سنرد بشدة إذا فرض ترامب رسوماً جمركية

حذرت المفوضية الأوروبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العواقب المحتملة للحروب التجارية، بعد قراراته الأخيرة بفرض رسوم جمركية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأحد إن "الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين".

وتابع أن "الأسواق المفتوحة واحترام قواعد التجارة الدولية ضروريان للنمو الاقتصادي القوي والمستدام".

وقال إن "الرسوم الجمركية تخلق اضطرابات اقتصادية غير ضرورية وتؤدي للتضخم. إنها مضرة لكل الأطراف".

وفيما يتعلق باتخاذ ترامب قرارات محتملة بفرض رسوم جمركية ضد الاتحاد الأوروبي، قال المتحدث إن " الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على أي شريك تجاري يفرض رسوما غير عادلة أو تعسفية على سلع التكتل ".

وأكد المتحدث "علاقتنا التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة هي الأكبر في العالم. هناك الكثير على المحك."