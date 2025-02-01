إدارة ترامب تدرس ضم وكالة التنمية الدولية إلى وزارة الخارجية

قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه إلى تجريد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من استقلاليتها ووضعها تحت سيطرة وزارة الخارجية فيما سيكون تغييرا كبيرا لكيفية تخصيص واشنطن للمساعدات الخارجية.

وقال أحد المصدرين أمس الجمعة إن مجلس الأمن القومي استضاف مناقشات الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع كما أكد مسؤول أمريكي وجود مناقشات حول اتخاذ مثل هذه الخطوة لكنه قال إنه لم يتم بعد التوصل إلى قرار نهائي.

وجمدت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي المساعدات الخارجية قائلة إنها تجري مراجعة لضمان توافق المساعدات مع سياسة ترامب (أمريكا أولا) المتعلقة بالشؤون الخارجية وعدم إهدار أموال دافعي الضرائب.

وتبلغ قيمة المساعدات في أنحاء العالم عشرات المليارات من الدولارات. وقال أحد المصدرين إن البيت الأبيض يستكشف الصلاحيات القانونية التي يمكن أن يستخدمها ترامب لإصدار أمر تنفيذي ينهي استقلالية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإنه ربما يوقع على مثل هذا الأمر قريبا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يتمتع بالسلطة القانونية لتجاوز الكونجرس وإصدار أمر لتكون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تابعة لوزارة الخارجية.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في منشور على منصة إكس إن مثل هذه الخطوة ستكون "غير قانونية وضد مصالحنا الوطنية".

وأظهرت صور لمكاتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اطلعت عليها رويترز أن اللوحات التي تحمل الختم الرسمي للوكالة قد أزيلت، في إشارة إلى أن عملية إدماجها في وزارة الخارجية قيد التنفيذ. ولم ترد الوكالة أو البيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق. وأحالت وزارة الخارجية الأسئلة إلى الوكالة.

وقال أحد المصدرين إن مسؤولين من وزارة الكفاءة الحكومية التي أنشئت حديثا بقيادة الملياردير ومستشار ترامب إيلون ماسك شاركوا أيضا في مناقشات دمج الوكالة في وزارة الخارجية وزاروا مقر الوكالة بوسط مدينة واشنطن الأسبوع الماضي.