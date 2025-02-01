الجيش الألماني يسجل تراجعاً جديداً في عدد جنوده

انخفض عدد الجنود في الجيش الألماني قليلا مرة أخرى العام الماضي، على الرغم من زيادة التجنيد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، إن عدد الجنود بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 181 ألفا و150 جنديا.

وقبل عام من ذلك - حتى 31 ديسمبر 2023 - كان يبلغ عدد الجنود في الجيش الألماني نحو 181 ألفا و500 جندي.

وبحسب الأرقام، كان هناك انخفاض ملحوظ بين الجنود المؤقتين، بينما كان هناك ارتفاع طفيف بين الجنود العاملين والذين يؤدون الخدمة العسكرية.

وفي نهاية عام 2022 كان عدد جنود الجيش الألماني 183 ألفا و50 جنديا، وكان هذا أيضا أقل بكثير من الهدف المتمثل في أن يضم الجيش 203 آلاف جندي. وصار هذا الهدف غير كافٍ منذ أن أعلنت ألمانيا سياسة تحول في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تستلزم زيادة عدد الجنود من أجل الدفاع الوطني والتحالفي.

وبالإشارة إلى زيادة طلبات الالتحاق بالجيش والتجنيد، تقول وزارة الدفاع إنها حققت "انعكاسا في الاتجاه"، حيث بلغ عدد المجندين الجدد نحو 20 ألفا و300 جندي، بزيادة قدرها نحو 8% (1500 جندي) مقارنة بعام 2023. وقالت المتحدثة: "عام 2024 كان أقوى عام للتجنيد في السنوات الخمس الماضية".

وبحسب هذه الأرقام، بلغ عدد الموظفين المدنيين في الجيش نحو 81 ألفا و600 موظف، أي أكثر بنحو 100 موظف مقارنة بنهاية 2023. وبلغ إجمالي عدد جنود الاحتياط الذين خدموا في العام الماضي نحو 20 ألفا و100 جندي، من بينهم 1700 امرأة. وكان عددهم عام 2023 أقل، حيث بلغ 19 ألفا و100 جندي احتياطي، من بينهم 1400 امرأة.