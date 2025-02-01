تحطم طائرة صغيرة في فيلادلفيا

تحطمت طائرة صغيرة بالقرب من مركز تجاري في فيلادلفيا بشرق الولايات المتحدة مما تسبب في اندلاع حرائق، حسبما أعلنت السلطات الجمعة، بعد يومين من الكارثة الجوية التي أودت بحياة 67 شخصا في واشنطن.

وكتب حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو على إكس "نحن نقدم كل الموارد بينما يستجيب عمال الإنقاذ لحادث تحطم طائرة خاصة صغيرة في شمال شرق فيلادلفيا". وقد وقع انفجار بعد تحطم الطائرة في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة وعلى متنها شخصان، حسبما قالت الشرطة لشبكة سي بي إس نيوز.

وقد أصيب عدد من الأشخاص وانتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.وتظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي كرة نارية أعقبتها حرائق عدة على الأرض في منطقة حضرية.

وأشارت إحدى خدمات الطوارئ في المدينة، على منصة اكس، إلى "حادث كبير" في الشمال الشرقي، مقابل مركز تجاري، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحضت الناس على "تجنب المنطقة". ووقع الحادث بعد يومين على اصطدام طائرة ركاب بهليكوبتر في واشنطن، ما أسفر عن مقتل 67 شخصا.