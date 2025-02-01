ترامب يقول إنه سيفرض رسوماً جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي، متهما التكتل بالقيام بممارسات تجارية غير عادلة.

وفي حديث في البيت الأبيض ، قال ترامب إنه سيفرض "بالتأكيد" رسوما جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تتعرض لمعاملة "رهيبة"، زاعما أن الأسواق الأوروبية مغلقة إلى حد كبير أمام الصادرات الأمريكية.

وتابع "إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية بشكل أساسي، إنهم لا يأخذون أي شيء تقريبا". وأشار ترامب إلى العجز التجاري الكبير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعهد بالقيام بعمل "قوي" ضد التكتل، إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل. وخلال حملته الانتخابية، ذكر ترامب خططا لفرض رسوم جديدة تتراوح بين 10% و20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، قائلا إنها ستعزز الصناعات المحلية وتعالج العجز التجاري.