كندا: ترودو يهدد بإتخاذ "رد فوري" على الرسوم الجمركيةالأمريكية المزمعة

هدد رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايتهجاستن ترودو باتخاذ "رد قوي وفوري" إذا مضت الولايات المتحدة قدما فيفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على السلع الكندية والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذغدا السبت.

وقال ترودو في منشور له على منصة التواصلالاجتماعي إكس اليوم الجمعة، :" لا يريد أحد - على جانبي الحدود -أن يرىرسوما جمركية أمريكية تفرض على البضائعالكندية" .

وأضاف ترودو،:" لقد التقيت بمجلسالعلاقات الكندية الأمريكية ، ونحن نعمل بشكل جاد من أجل منع هذه الرسوم الجمركية، ولكن إذا مضت الولايات المتحدة قدما ، فإن كندا مستعدة برد قوي وفوري".

وأكدت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفيةللبيت الأبيض، أن رسوماً بنسبة 25٪ علىالبضائع من كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ السبت ، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة10٪ على المنتجات الصينية.