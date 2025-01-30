فيديو .. المحادثة الأخيرة بين الطيار وبرج المراقبة قبل تحطم الطائرة الأمريكية

تسبب حادث اصطدام طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأمريكية بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من الهبوط في مطار رونالد ريغان الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء، في صدمة واسعة في الولايات المتحدة.

وأظهرت التسجيلات الصوتية المحادثة الأخيرة بين طاقم الطائرة ومراقبي الحركة الجوية، والتي انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت، حيث طلب الطيار الهبوط الفوري قبل لحظات من الاصطدام.

تفاصيل الحادث

أفادت تقارير أن طائرة الركاب من طراز "بومباردييه سي آر جيه 700"، التي كانت تقل 60 راكبًا و4 من أفراد الطاقم، كانت في رحلة من ويتشيتا بولاية كانساس إلى مطار رونالد ريغان، وفي الوقت نفسه، كانت مروحية "بلاك هوك" التابعة للجيش الأمريكي تقوم برحلة تدريبية، وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية، اصطدمت الطائرتان في الجو أثناء اقتراب طائرة الركاب من المدرج، ما أدى إلى انفجار ناري وسقوط الحطام في نهر بوتوماك.

جهود الإنقاذ

تم تعليق جميع الرحلات الجوية في المطار، فيما انهمكت فرق الإنقاذ في عمليات بحث محمومة عن الناجين في مياه النهر الباردة التي تقترب درجة حرارتها من التجمد.

وأفادت تقارير بأن درجات الحرارة المنخفضة تزيد من مخاطر انخفاض حرارة الجسم، مما يجعل مهمة الإنقاذ أكثر صعوبة.

ردود الفعل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزنه إزاء الحادث، مؤكدًا أنه يتابع الوضع عن كثب، مؤكداً أن حادث اصطدام مروحية تابعة للجيش الأمريكي بطائرة ركاب قرب واشنطن "كان يجب منعه".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الخاصة به "لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله بدلا من الاستفسار ما إذا كانت رأت الطائرة؟ هذا وضع رهيب كان يفترض تجنبه".

المحادثة الأخيرة

كشف تسجيل صوتي عن المحادثة بين طاقم الطائرة ومراقبي الحركة الجوية، حيث طلب المراقب من الطائرة الهبوط على مدرج أقصر، وهو ما وافق عليه الطيار. وقبل ثوانٍ من الاصطدام، حاول المراقب التحذير من وجود المروحية في الجو، لكن الاصطدام وقع بعد ذلك مباشرة.

وبينما كانت الطائرة تقترب من المدرج للهبوط، سأل مراقبو الحركة الجوية الطائرة عما إذا كان بإمكانها الهبوط على المدرج الأقصر 33 في مطار ريغان الوطني، وقال الطيارون إنهم قادرون على ذلك.

وبعد ذلك أعطى مراقبو الحركة الجوية الإذن للطائرة بالهبوط على المدرج 33. وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة عدلت اتجاهها نحو المدرج الجديد.

قبل أقل من 30 ثانية من وقوع الحادث، سأل مراقب الحركة الجوية المروحية ما إذا كانت ترى الطائرة القادمة.

بعد لحظات، أجرى المراقب الجوي مكالمة لاسلكية أخرى إلى المروحية: "تمر طائرة PAT 25 خلف طائرة CRJ". وبعد ثوانٍ من ذلك، اصطدمت الطائرتان.

نشر موقع Dan News مقطع فيديو على موقع X، يظهر المحادثة النهائية بين الطيار ومراقب الحركة الجوية. وفي نهاية الفيديو، يمكن سماع الطيار وهو يقول: "أحتاج إلى الهبوط على الفور".

لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث، بينما تواصل فرق الإنقاذ بحثها عن الناجين في ظل ظروف صعبة.