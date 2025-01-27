ستارمر وترامب يؤكدان على "العلاقات الوثيقة والدافئة" ويعتزمان اللقاء قريباً

ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية "العلاقات الوثيقة والدافئة" بين البلدين، واتفقا على اللقاء "قريبا" ، وذلك خلال أول اتصال هاتفي لهما منذ تنصيب ترامب، بحسب ما ذكره داونينج ستريت.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن المحادثة استمرت 45 دقيقة وجاءت بعد ساعات من إشادة ترامب بستارمر واعتبار أنه "قام بعمل جيد للغاية حتى الآن".

ووفقا لبيان داونينج ستريت، بدأ ترامب المكالمة بتقديم تعازيه لستارمر بعد وفاة شقيقه نيك، الذي كان مصابا بالسرطان وتوفي في 26 ديسمبر.

وشكر ستارمر الرئيس على كلماته الطيبة و"هنأه على التنصيب"، بحسب البيان.

وقال البيان: "أشاد رئيس الوزراء بدور الرئيس ترامب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي وإطلاق سراح الرهائن في غزة. كما ناقشا أهمية العمل معا لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط".

ووصفت المصادر الحكومية المكالمة بأنها "دافئة وشخصية"، وسط مخاوف بشأن فرض تعريفات عالمية وسياسة أمريكية جديدة تجاه أوكرانيا في ظل الإدارة الجديدة. وأضاف بيان داونينج ستريت أن الزعيمين ناقشا التجارة والاقتصاد.