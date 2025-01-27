أمريكا تعلق النظر في طلبات الحصول على تأشيرات سفر في سفارتها بكولومبيا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة علقت النظر في طلبات الحصول على تأشيرات سفر في سفارتها بالعاصمة الكولومبية بوجوتا ردا على قرار رئيس كولومبيا جوستافو بيترو رفض استقبال طائرتين عسكريتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم.

أضاف المتحدث "علقت وزارة الخارجية الإجراءات الخاصة بتأشيرات السفر في السفارة الأمريكية في بوجوتا في رد مباشر على قرار الرئيس بيترو رفض استقبال رحلات ترحيل مواطنين كولومبيين".

وقال المتحدث "أخطرت السفارة في بوجوتا الأشخاص المتقدمين بطلبات في هذا الشأن بقرارها. لن تتأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين الأمريكيين وستستمر بشكل طبيعي"