الناتو يعتزم مشاركة معلومات سرية مع صناعة الدفاع والاتحاد الأوروبي

بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عملية لمشاركة بعض أهداف قدراته السرية للغاية - التي تحدد نوعية الأسلحة والمعدات التي تحتاج الدول الأعضاء في التحالف الدفاعي إلى إنتاجها - مع صناعة الدفاع، بحسب ما قالته مصادر مطلعه.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد، بأن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهد الذي يبذله الحلف للدفع نحو زيادة الإنتاج، فيما يطلق عليه الأمين العام الجديد للحلف، مارك روته، "التحول إلى عقلية زمن الحرب".

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب مناقشة أمور خاصة، فإن التحالف يبحث حاليا عن سبيل للتعبير عن بعض الأهداف الإجمالية في صيغة يمكن مشاركتها بأمان، لإقناع الشركات بزيادة القدرة الإنتاجية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة ستحتاج إلى إجماع من جانب الحلفاء، وقد تحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب أحد المصادر.