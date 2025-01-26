ترامب يرفع الحظر عن تزويد إسرائيل بقنابل زنة ألفي رطل

أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنتاجون برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن، فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بقنابل تزن ألفي رطل، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول في البيت الأبيض.

وفي عهد بايدن، علقت الولايات المتحدة تسليم نحو 3500 قنبلة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل التي تزن ألفي رطل، في شهر مايو في محاولة للحد من الخسائر بين المدنيين في مدينة رفح المكتظة بالسكان خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس في غزة.

جاءت هذه الخطوة تعبيرا عن استياء الإدارة السابقة من طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب، وشكلت أبرز علامة على عدم رضا إدارة بايدن، مما أدى إلى لحظة توتر في العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.

قرار الإدارة الجديدة، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل موقع أكسيوس، يتماشى مع وعود ترامب خلال حملته الانتخابية ومنذ توليه الرئاسة بتزويد إسرائيل بالموارد التي تقول إنها تحتاجها لإنهاء الصراع.

ومع ذلك، بدا أن صبره بدأ ينفد في وقت مبكر من شهر مارس، عندما دعا إسرائيل في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم" قائلا: "عليكم إنهاء الحرب. يجب عليكم إنهاؤها وإنجاز المهمة."