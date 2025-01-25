المكسيك ترفض استقبال طائرة أمريكية تحمل مهاجرين قررت واشنطن ترحيلهم

قال مسؤول أمريكي وآخر مكسيكي لرويترز إن المكسيك رفضت طلبا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح لطائرة عسكرية أمريكية تقل مهاجرين، تقرر ترحيلهم من البلاد، بالهبوط في أراضيها.

وتوجهت طائرتان عسكريتان أمريكيتان تحمل كل منهما نحو 80 مهاجرا إلى جواتيمالا أمس الجمعة. لكن الحكومة لم تتمكن من المضي قدما في الرحلة الثالثة التي كانت مقررة إلى المكسيك بعد رفض استقبال تلك الطائرة.

وأكد مسؤول أمريكي ومسؤول مكسيكي القرار الذي كانت شبكة إن.بي.سي. نيوز أول من أوردته. ولم يكشف المسؤول المكسيكي عن سبب الرفض.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أو وزارة الخارجية المكسيكية على طلبات للتعليق حتى الآن.