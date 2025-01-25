ترامب يجدد مطالبته لمنظمة أوبك بخفض أسعار النفط

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار النفط لحرمان روسيا من إيرادات تصدير النفط التي تستخدمها في تمويل حربها ضد أوكرانيا بحسب الرئيس الأمريكي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات ترامب جاءت لدى وصوله إلى ولاية كارولينا الشمالية لتفقد آثار الأعصار الذي ضرب مدينة أشفيل.

وهذه هي المرة الثانية خلال 24 ساعة يدعو فيها ترامب منظمة أوبك التي تضم 13 دولة مصدر للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية إلى خفض أسعار الخام، كوسيلة لإنهاء "الحرب المجنونة" في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين "إن إحدى الطرق لوقف ذلك (الحرب في أوكرانيا) بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من المال وخفض سعر النفط، لأن الأسعار مرتفعة حاليا، وإذا ظلت مرتفعة، فلن تنتهي هذه الحرب بسهولة .. لذا، يجب على أوبك أن تتحرك، ويجب أن تخفض سعر النفط، وستتوقف هذه الحرب على الفور".

كان ترامب قد دعا في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري مساء أمس الدولة المنتجة النفط إلى خفض أسعاره معرباً عن دهشته لأنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

وقال ترامب "سأطلب من أوبك والدول المنتجة للنفط خفض أسعار الخام .. بصراحة تتملكني الدهشة لماذا لم يقوموا بذلك قبل الانتخابات."

وتزيد مطالبات ترامب الضغوط على دول أوبك قبل اجتماع دول أوبك وحلفائها في تجمع أوبك بلس بقيادة روسيا المقرر يوم 3 فبراير لمراجعة مستويات الإنتاج. ، كان التجمع قد خفض مستويات الإنتاج منذ أكثر من عامين لدعم الأسعار، في حين أجل عدة مرات تطبيق قرار بدء الزيادة التدريجية للإنتاج. وفي الشهر الماضي أجل بدء زيادة الإنتاج حتى مطلع أبريل المقبل.