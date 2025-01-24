الملياردير الأمريكي بلومبرج يتعهد بتمويل وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة بعد انسحاب ترامب

أعلن الملياردير وإمبراطور الإعلام الأمريكي مايكل بلومبرج أن مؤسسته الخيرية ستقدم تمويلا للمساعدة في تغطية مساهمة الولايات المتحدة في وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ مرة أخرى.

وقالت مؤسسته في بيان: "ستتاكد مؤسسة بلومبرج للأعمال الخيرية (بلومبرج فيلانتروبيز) وممولو المناخ الأمريكيون الآخرون من أن الولايات المتحدة تفي بالتزاماتها المناخية العالمية بعد نية الحكومة الاتحادية الانسحاب من اتفاقية باريس للمرة الثانية".

ويشمل ذلك تغطية الفجوة التمويلية التي تركتها الولايات المتحدة لصالح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفاء بالتزامات الدولة، وفقا للمؤسسة.

وقال بلومبرج، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن الطموح والحلول المناخية، في البيان: "من 2017 إلى 2020، وفي فترة من الركود الاتحادي، نهضت المدن والولايات والشركات والجمهور لمواجهة التحدي للحفاظ على التزامات دولتنا - والآن، نحن مستعدون للقيام بذلك مرة أخرى".

وفي عام 2017، تعهد بلومبرج بتقديم ما يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي لدعم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بعد انسحاب إدارة ترامب الأولى من اتفاقية باريس، حسبما أفادت وسائل الإعلام.