ترامب يعيد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أمرا تنفيذيا لإعادة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن كـ "منظمة إرهابية أجنبية".

وقالت إدارة ترامب في بيان: "لقد أطلق الحوثيون النار على سفن البحرية الأمريكية الحربية عشرات المرات، وشنوا العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية في الدول الشريكة، وهاجموا السفن التجارية التي تعبر باب المندب أكثر من 100 مرة".

وفي أواخر فترة ولاية ترامب الأولى في 2021، بدأ وزير خارجيته آنذاك مايك بومبيو عملية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، لكن خليفته أنتوني بلينكن ألغى هذا التصنيف بعد فترة قصيرة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ومنذ بداية النزاع في قطاع غزة، هاجم الحوثيون إسرائيل والسفن التجارية الدولية مرارا دعما لحركة حماس.

ردا على ذلك، هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا للحوثيين في اليمن.