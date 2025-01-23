وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الحفاظ على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل يمثل أولوية قصوى للرئيس دونالد ترامب.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هنأ روبيو رئيس الوزراء على نجاحات إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وتعهد بالعمل بلا كلل للمساعدة في تحرير جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان ليل الأربعاء/الخميس، أن روبيو أعرب عن تطلعه إلى معالجة "التهديدات" التي تشكلها إيران وملاحقة فرص السلام.